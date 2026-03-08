La partita tra Fiorentina e Parma si presenta come un’occasione per i viola di ottenere una vittoria, dopo aver subito 13 sconfitte e raccolto nove pareggi in questa stagione. La formazione del Parma, guidata da Vanoli, deve evitare errori per mantenere vive le speranze di classifica. Gosens scende in campo con la mascherina, mentre le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio.

FIRENZE – Ha perso 13 volte, la squadra viola in questa stagione. Nove i pareggi e soltanto cinque le vittorie. Oggi, 8 marzo 2026, Madonna Fiorentina non può permettersi di sbagliare la partita contro il Parma. Deve vincere e basta. Anche per smentire le voci di spaccatura fra squadra e allenatore, maturate dopo le dichiarazioni di Vanoli a Udine che scaricava ogni responsabilità sui giocatori. E anche quelle di De Gea, capace di giustificare l’indecisione sul primo gol perchè tanto la partita sarebbe stata persa lo stesso. Il sospetto che non ci fosse sintonia, nello spogliatoio e con l’allenatore, era maturato da tempo. Pochi giorni fa sono venute queste conferme, indirette ma pesanti, che nessuno ha smentito nè rettificato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Parma: viola per vincere e basta. Vanoli non può sbagliare. Gosens in campo con la mascherina. Formazioni

Fiorentina: Gudmundsson sostituirà Solomon a Udine. Gosens (con la mascherina) in dubbio. Rugani può esserciFIRENZE – Il dubbio più grande in vista della delicatissima partita che la Fiorentina giocherà lunedì 2 marzo 2026 a Udine, Vanoli ce l’ha in difesa:...

Fiorentina-Milan: viola per vincere. Vanoli si ravvede: schiera Kean. Pronti Brescianini e Solomon. Milan: Modric out. FormazioniFIRENZE – Folgorato non sulla via di Damasco, ma in quella del ritorno da Roma, Paolo Vanoli si dev’essere reso conto che senza Kean, la Fiorentina...

PARMA - FIORENTINA 1-0: DAVANTI NON FAI MAI GOL, IMBARAZZANTI

Aggiornamenti e notizie su Fiorentina Parma viola per vincere e....

Temi più discussi: INFO BIGLIETTI FIORENTINA vs PARMA -; Fiorentina-Parma: convocati e probabili formazioni; Fiorentina-Parma: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Parma, obiettivo salvezza. Probabili formazioni e dove vederla in tv.

Pronostico Fiorentina vs Parma – Serie A – 08 Marzo 2026Pronostico Fiorentina vs Parma per la Serie A. Analisi delle squadre, statistiche stagionali, confronto tattico e previsione del risultato. europacalcio.it

Pronostico Fiorentina-Parma: sono di nuovo spalle al muroFiorentina-Parma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

La Fiorentina ospita il Parma per uno scontro fondamentale in ottica salvezza. Chi schiereresti - facebook.com facebook

Il #Parma giocherà alla vigilia di Pasqua la sfida contro la @OfficialSSLazio a Roma. Questo il calendario noto dei ducali: Domenica 8 marzo 15.00 Fiorentina-Parma Venerdì 13 marzo 20.45 Torino-Parma Sabato 21 marzo 15.00 Parma-Cremonese Sabato 4 x.com