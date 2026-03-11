La Cremonese affronta la Fiorentina in una partita decisiva, dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Lecce. La squadra di mister Nicola è chiamata a ottenere un risultato positivo per evitare di compromettere ulteriormente la sua posizione in classifica. La partita si gioca a Cremona e rappresenta un'occasione cruciale per entrambe le formazioni coinvolte nella lotta per la salvezza.

Cremona, 11 marzo 2026 – La sconfitta patita nello scontro diretto con il Lecce, che ha fatto precipitare la Cremonese al terzultimo posto (per la prima volta in stagione), e la preoccupante serie di quattordici partite senza vittoria (che, di fatto, ha vanificato lo splendido avvio di campionato), non si sono rivelate fatali per la panchina di Davide Nicola. La società grigiorossa, dopo alcune ore di riflessione, ha deciso di continuare a puntare sul tecnico “specializzato in salvezze impossibili”, che nel posticipo di lunedì sera allo “Zini” con la Fiorentina sarà dunque regolarmente al suo posto. Come è facile ipotizzare, però,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultima spiaggia, con la Fiorentina mister Nicola e la Cremonese non possono più sbagliare

