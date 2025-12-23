Liti aggressioni e pregiudicati | chiuso un locale per quindici giorni

La Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri hanno disposto la sospensione temporanea della licenza per 15 giorni del locale “Prime” a Cusano di Zoppola, a seguito di recenti episodi di liti, aggressioni e la presenza di soggetti con precedenti penali. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a mantenere un ambiente sereno nella zona.

La decisione arriva dopo l'ennesimo episodio di violenza verificatosi nella notte del 14 dicembre, quando, nei pressi dell'ingresso della discoteca, si è registrata una serie di liti e aggressioni che hanno richiesto l'interve

