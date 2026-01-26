Costiera Amalfitana i sindaci chiedono un presidio stagionale di Polizia Stradale

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno richiesto un presidio stagionale di Polizia Stradale, attivo per sei mesi all’anno. La proposta, rivolta al Prefetto e al Questore di Salerno, mira a migliorare la gestione del traffico e a garantire la sicurezza sulle strade in un periodo di maggiore afflusso turistico. La misura si inserisce nel tentativo di affrontare le criticità legate alla viabilità e alla sicurezza in questa area.

Un presidio stagionale di Polizia Stradale attivo per sei mesi all'anno in Costiera Amalfitana. È la richiesta avanzata dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi al Prefetto e al Questore di Salerno per fronteggiare l'aumento del traffico e le criticità legate alla sicurezza stradale. La proposta nasce dall'elevata pressione veicolare che interessa il territorio, soprattutto tra aprile e ottobre, periodo in cui i flussi turistici raggiungono livelli molto elevati. Secondo i primi cittadini, una presenza fissa della Polizia Stradale garantirebbe controlli più efficaci e un importante effetto deterrente.

