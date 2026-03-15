Il 19 marzo, il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento ospiterà lo spettacolo Coste Janare, un’opera che porta in scena una leggenda locale. L’evento è dedicato a sensibilizzare sul tema dell’autismo, utilizzando il teatro come mezzo di comunicazione e riflessione. La rappresentazione si svolgerà nel tradizionale spazio beneventano, coinvolgendo il pubblico in una proposta artistica dedicata a questa tematica.

Il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento ospiterà il 19 marzo lo spettacolo Coste Janare, un’opera che trasforma una leggenda locale in monito contro l’esclusione sociale. L’iniziativa, promossa dalla Consulta delle Donne, destinerà tutti i proventi all’associazione F.A.B.A. per sostenere le famiglie con bambini autistici. L’appuntamento prevede tre repliche: due sessioni mattutine alle ore 9:30 e 11:30 dedicate agli studenti, e una rappresentazione serale aperta al pubblico generale alle 19:30. La produzione utilizza il dialetto sannita come strumento espressivo per superare le barriere linguistiche e comunicare emozioni profonde. La trasformazione del mito in strumento educativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coste Janare: il 19 marzo al Comunale, teatro per l’autismo

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