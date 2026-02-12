Al Teatro Comunale maghe gitane e guerriere in musica per l' 8 marzo

Domenica mattina all’Auditorium Manzoni si è tenuto un concerto speciale per l’8 marzo. La direttrice Danila Grassi ha guidato l’orchestra in un programma che spaziava da Debussy a Verdi, passando per Cherubini, Puccini e Bizet. Sul palco, musicisti, maghe, gitane e guerriere hanno portato in scena un’esibizione ricca di energia e passione. La scena si è riempita di suoni che hanno raccontato storie di mitologia, storia e letteratura, regalando al pubblico un momento intenso e coinvolgente

Domenica 8 marzo, ore 11 all'Auditorium Manzoni Danila Grassi dirige pagine di Debussy, Cherubini, Verdi, Puccini, Bizet tra mitologia, storia e letteratura. Sono aperte le vendite per il concerto che il Teatro Comunale di Bologna dedica alla Giornata Internazionale della Donna, in programma domenica 8 marzo alle ore 11.00 all'Auditorium Manzoni, affidato alla direzione musicale di Danila Grassi, al suo debutto sul podio dell'Orchestra della fondazione lirico sinfonica felsinea. Un appuntamento costruito attorno a un programma che attraversa il teatro musicale italiano ed europeo mettendo al centro figure femminili – Medea, Giovanna d'Arco, Manon Lescaut e Carmen – protagoniste di storie di libertà, ribellione e autodeterminazione.

