Cosa vuol fare il governo sui carburanti

Il governo sta valutando le misure sui carburanti, mentre a Palazzo Chigi si percepisce un’ombra che si fa più forte con l’aumento delle tensioni in Medio Oriente. La situazione geopolitica e le pressioni esterne sembrano influenzare le decisioni ufficiali, che ancora non sono state rese pubbliche. La discussione interna riguarda probabilmente i possibili interventi sul mercato dei carburanti e le politiche da adottare.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo C'è un "fantasma" che aleggia a Palazzo Chigi. Una presenza sempre più ingombrante con il passare delle settimane e i bombardamenti incessanti in Medio Oriente. L'attacco di Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran ha provocato diversi effetti a cascata, a cominciare dal rincaro sui carburanti. Un dossier che non lascia sonni tranquilli alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il problema è sempre lo stesso: bisogna far quadrare i conti pubblici. Intanto bisogna capire la fattibilità - tecnica e politica - di un eventuale taglio delle accise sui carburanti. 🔗 Leggi su Today.it

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