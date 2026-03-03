Cosa vuol fare il governo sull' Iran

Il governo sta valutando le misure da adottare in risposta ai bombardamenti in Medio Oriente e alle ripercussioni economiche, come l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Mentre la guerra prosegue, le autorità italiane stanno studiando le proprie posizioni da assumere in un conflitto che coinvolge la regione. La situazione richiede decisioni immediate per fronteggiare le conseguenze sul territorio nazionale.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" L'esecutivo di Giorgia Meloni ragiona sulle contromisure da adottare. "Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. L'Italia sta vedendo come poterli aiutare", ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto I bombardamenti in Medio Oriente proseguono incessanti. E mentre i primi effetti economici della guerra si fanno sentire - in particolare sui prezzi di benzina e gasolio - il governo Meloni ragiona sulle contromisure da adottare e le posizioni da assumere nel contesto di un conflitto regionale di interesse mondiale. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Cosa vuol dire fare il caregiver durante le Feste?

Pichetto Fratin vuol fare dell’Italia l’hub europeo del metano: il governo prova una vera avversione per le rinnovabiliDella fase attuale ricorderemo non solo le intemerate di Trump, ma anche la linea di galleggiamento con cui il governo Meloni sta affrontando le...

Cosa farà TRUMP con l'IRAN

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cosa vuol

Temi più discussi: Cosa vuol dire guardare il mondo con gli occhiali degli antichi; Milano-Cortina, che cosa lasciano le Olimpiadi invernali; Piacenza scrive, cosa significa fare libri oggi: la mappa degli editori della città; Auto di lusso economiche 2026: modelli migliori, prezzi e usato.

Chi vuol essere milionario, Domenica 1 Marzo 2026: Chi ha vinto e cosa è successoNella dodicesima puntata del torneo di 'Chi vuol essere milionario', il nuovo campione vince 200mila euro grazie a strategia e prudenza. serial.everyeye.it

Quaresima spiegata ai bambini: cosa succede da domani (e perché)Domani, mercoledì 18 febbraio 2026, è il Mercoledì delle Ceneri. Finisce il Carnevale con le sue maschere e i suoi dolci, e inizia la Quaresima ... nostrofiglio.it

CI VOGLIONO TRUFFARE! La proposta di legge elettorale targata Meloni and co. è una vera è propria truffa: formalmente è una legge proporzionale, ma con un premio di maggioranza enorme. Cosa vuol dire Che la coalizione che arriverà prima (anche sol - facebook.com facebook

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende ma non basta: resta la procedura d’infrazione Ue. Cosa vuol dire x.com