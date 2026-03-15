Cortina auto esce di strada sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri | conducente incastrato

Una vettura è uscita di strada in una zona residenziale di Cortina e ha sfondato una staccionata prima di precipitare su una casa da un'altezza di circa quattro metri. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. L’incidente è avvenuto domenica 15 marzo e ha coinvolto un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto un'auto uscire di strada e incastrarsi tra un'abitazione e muro di contenimento dopo un volo di quattro metri. Ferito il conducente. L'incidente L'incidente è avvenuto alle 7 lungo via Pralongo, una strada ai margini del paese dove sull'asfalto è presente della neve. All'altezza di una semicurva il conducente dell'auto ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. La vettura ha abbattuto la staccionata di un'abitazione ed è precipitata per quattro metri nel giardino, incastrandosi tra il muro di contenimento del pendio e la casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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