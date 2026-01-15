Incidente a Chieri | auto esce di strada conducente trasportato in ospedale

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, a Chieri si è verificato un incidente stradale lungo strada Fontaneto, all’altezza del depuratore della Smat. Un’auto Alfa Romeo è uscita di strada, coinvolgendo il conducente, che è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un'auto Alfa Romeo è uscita di strada mentre percorreva strada Fontaneto a Chieri, all'altezza del depuratore della Smat, nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Fortunatamente il conducente, un italiano sulla sessantina residente a Torino, non ha riportato danni gravi. I sanitari della Croce Verde di Villastellone, intervenuti per conto del 118 Azienda Zero, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che hanno constatato che non siano stati coinvolti ulteriori veicoli.

