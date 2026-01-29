Esce di strada con l'auto e piomba in una scarpata nel Bresciano | morto sul colpo Gaspare Bellicini

Un uomo di 75 anni è morto sul colpo dopo essere uscito di strada con l’auto e finito in una scarpata nel Bresciano. L’incidente è avvenuto questa mattina, ancora da chiarire le cause. La Jeep di Bellicini è finita in un pendio, senza che l’uomo riuscisse a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare.

Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata a Bienno.

