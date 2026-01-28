Lotta al pezzotto | smantellata una rete mondiale di streaming illegali coinvolta anche Lanciano

La procura di Catania ha smantellato una rete internazionale che distribuiva streaming illegale. Nell'operazione sono stati coinvolti anche utenti di Lanciano, che si erano abbonati a servizi pirata per vedere contenuti a pagamento senza pagare. La polizia ha eseguito diverse perquisizioni e sequestri, colpendo un giro di affari che si allarga anche in Italia.

C'è anche Lanciano nell'operazione contro il “pezzotto”, gli abbonamenti illeciti a piattaforme televisive a pagamento, coordinata dalla procura distrettuale di Catania. Come ricostruisce Catania Today, l'operazione chiamata “Switch Off”, condotta dalla polizia di Stato, ha smantellato una rete transnazionale dedicata alla pirateria audiovisiva. Sono 31 le persone indagate, di cui 29 persone fisiche e due società; più di 100mila utenti che usufruivano degli abbonamenti illeciti si sono ritrovati con lo schermo nero. Gli investigatori hanno ricostruito l'organigramma del sodalizio criminale attraverso una complessa analisi forense dei dispositivi sequestrati, monitoraggi della rete e dei sistemi di messaggistica.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale, lasciando al buio oltre centomila utenti in Italia.

Questa mattina a Palermo la polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale.

