Autisti in malattia Fse corre ai ripari | Domani corse bus per garantire esigenze dei pendolari

Autisti in malattia, la Fse ha deciso di intervenire dopo che molte corse sono state cancellate ieri, lasciando i pendolari senza mezzi pubblici. La compagnia ha annunciato che domani saranno messe in campo corse speciali per coprire le esigenze dei passeggeri e ridurre i disagi. I disservizi di ieri hanno creato confusione tra chi si sposta quotidianamente tra le province di Bari, Taranto e Brindisi, dove la mancanza di autisti ha causato cancellazioni improvvise.

Ferrovie del Sud Est si è scusata con i viaggiatori per i disagi causati dall'improvvisa e imprevedibile emergenza, precisando che per il 18 febbraio saranno garantiti gli autobus dalle 5 alle 8 e dalle 12.30 alle 15.30 Corse saltate e problemi per i pendolari. Ferrovie del Sud Est, tramite una nota, "si scusa con i viaggiatori per i disagi causati dall'improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi". Una cinquantina di autisti delle Ferrovie Sud-Est sarebbero risultati in malattia da ieri, 16 febbraio, con pesanti ripercussioni sull'organizzazione del servizio.