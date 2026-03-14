Comuni Plastic Free 2026 | a Roma la cerimonia nazionale con 141 amministrazioni premiate

Oggi al Teatro Olimpico di Roma si è svolta la cerimonia nazionale dei Comuni Plastic Free 2026, durante la quale sono state premiate 141 amministrazioni locali. L’evento, promosso da Plastic Free Onlus, ha riconosciuto gli enti pubblici impegnati nella riduzione dell’inquinamento da plastica e nella promozione di politiche ambientali sostenibili. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di diverse città italiane.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana La Citroën 2CV. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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