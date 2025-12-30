In Capitanata non ci sono comuni Plastic free

In Capitanata, attualmente, non sono presenti comuni Plastic Free. Nel 2025, in Puglia, Plastic Free Onlus ha promosso numerosi eventi ambientali e coinvolto migliaia di volontari, contribuendo a sensibilizzare le comunità locali. Questo impegno rappresenta un passo importante verso la riduzione della plastica e la tutela del territorio, anche in zone ancora prive di iniziative specifiche come Capitanata.

Con centinaia di eventi ambientali, migliaia di volontari attivi e un numero crescente di Comuni coinvolti, il 2025 è stato un anno di straordinario impegno per Plastic Free Onlus in Puglia. Dalle coste alle aree interne, la partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni locali ha.

Oltre 47 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2025, cinque i comuni Plastic free - Plastica rimossa dalle spiagge e dai centri abitati, scuole coinvolte in attività di sensibilizzazione, Comuni premiati e una rete sempre più forte di volontari e referenti territoriali. ansa.it

Comuni Plastic Free 2025: questi sono i 122 borghi italiani premiati che hanno detto addio alla plastica, c’è anche il tuo? - In un’epoca in cui l’inquinamento da plastica minaccia ecosistemi e città, c’è chi ha deciso di non restare a guardare. greenme.it

