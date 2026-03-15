Corriere della Sera – Anche l’AIA ammette | quello su Frattesi era rigore

Dopo la partita tra Inter e Atalanta, le polemiche sul rigore non si placano. Il Corriere della Sera spiega che anche l’Associazione Italiana Arbitri ha riconosciuto che l’intervento su Frattesi era da penalty. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, mentre le immagini e le analisi continuano a alimentare il dibattito.

Le polemiche nate dopo Inter-Atalanta continuano a far discutere e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, anche ai vertici arbitrali sarebbe maturata una convinzione chiara su uno degli episodi più contestati della partita. Il riferimento è al contatto tra Scalvini e Frattesi nell’area bergamasca, avvenuto nel finale del match. Secondo il quotidiano, all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri si ritiene che l’Inter avrebbe meritato l’assegnazione di un calcio di rigore. Nell’azione incriminata, con il pallone ormai lontano, Scalvini sarebbe intervenuto in ritardo colpendo Frattesi in area. Un episodio che ha fatto esplodere la rabbia dei nerazzurri e che ha contribuito ad alimentare nuove polemiche arbitrali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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