milano musica alla chiesa santa maria alla fonte spicchi di barocco brani di dietrich buxtehude claudio monteverdi e altri autori ensemble ‘la barca del ‘700’ con la partecipazione di coro cantosospeso e coro didone

A Milano, nella suggestiva chiesa di Santa Maria alla Fonte, si terrà un evento musicale intitolato “Spicchi di Barocco”. L’ensemble ‘La Barca del ‘700’, insieme ai cori Cantosospeso e Didone, eseguirà brani di Buxtehude, Monteverdi e altri autori. Gli appuntamenti culturali, promossi dai Frati Cappuccini, continuano a offrire occasioni di incontro e ascolto, in uno dei luoghi storici della città, aperti a tutti gli appassionati.

Riprendono gli appuntamenti culturali nella suggestiva cornice di Santa Maria alla Fonte, la storica 'Chiesina rossa' dei milanesi retta dai Frati Cappuccini, promotori di mostre, conferenze ed eventi sempre aperti al pubblico. Venerdì 16 gennaio alle ore 20.30, la chiesa ospiterà "Spicchi di Barocco".

