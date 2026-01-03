Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione | arrestati

Da cataniatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di Trecastagni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia mentre spacgevano droga vicino alla stazione centrale. L'operazione ha portato all'identificazione e al fermo dei due fidanzati, che ora sono sotto custodia. L'intervento si inserisce nei controlli mirati a contrastare i fenomeni di illegalità in aree pubbliche.

La polizia ha arrestato due fidanzati di 27 e 22 anni, entrambi di Trecastagni, sorpresi a spacciare droga nei pressi della stazione centrale.I due sono stati notati a bordo di un'auto dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. I fidanzati hanno avvicinato due diciannovenni e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione arrestati

© Cataniatoday.it - Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione: arrestati

Leggi anche: Controlli coi cani antidroga nei parchi, trovato a spacciare eroina nei pressi di un asilo

Leggi anche: Un gatto scomparso nei pressi della stazione di Brindisi: "Aiutateci a trovarlo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.