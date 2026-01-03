Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione | arrestati

Due giovani di Trecastagni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia mentre spacgevano droga vicino alla stazione centrale. L'operazione ha portato all'identificazione e al fermo dei due fidanzati, che ora sono sotto custodia. L'intervento si inserisce nei controlli mirati a contrastare i fenomeni di illegalità in aree pubbliche.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.