Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione | arrestati
Due giovani di Trecastagni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia mentre spacgevano droga vicino alla stazione centrale. L'operazione ha portato all'identificazione e al fermo dei due fidanzati, che ora sono sotto custodia. L'intervento si inserisce nei controlli mirati a contrastare i fenomeni di illegalità in aree pubbliche.
La polizia ha arrestato due fidanzati di 27 e 22 anni, entrambi di Trecastagni, sorpresi a spacciare droga nei pressi della stazione centrale.I due sono stati notati a bordo di un'auto dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. I fidanzati hanno avvicinato due diciannovenni e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
