Coppa Europa | Padovan sul podio Italia a un passo dal

La competizione di lancio si è svolta a Nicosia, in Cipro, e ha visto un atleta italiano salire sul podio. La gara ha attirato numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei e ha rappresentato un momento importante per l’atletica italiana, che si è fatta notare con un risultato di rilievo. La manifestazione continua con altre discipline e si concluderà nelle prossime giornate.

La Coppa Europa di lanci si è aperta a Nicosia, in Cipro, con un risultato storico per l’atletica italiana. Paola Padovan ha conquistato il terzo posto nel giavellotto, spezzando un digiuno di diciotto anni senza podi italiani in questa competizione. La nazionale femminile si trova al secondo posto nella classifica generale, inseguendo la Germania e distaccandosi dalla Francia. Il successo della veneta arriva in una giornata segnata da condizioni meteorologiche avverse, con freddo, vento e pioggia che hanno influenzato le prestazioni. Mentre la squadra maschile deve ancora recuperare posizioni, il futuro della gara vedrà lo scontro decisivo nel lancio del disco dove Daisy Osakue dovrà confermare il potenziale italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Europa: Padovan sul podio, Italia a un passo dal Articoli correlati Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeoA Nicosia (Cipro) si è aperta la Coppa Europa di lanci, tradizionale competizione di fine inverno e che quest’anno anticipa di una settimana gli... Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con AbbruzzeseLa settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile inizia all’insegna della velocità. Una selezione di notizie su Coppa Europa Temi più discussi: Lanci: Padovan terza in Coppa Europa; Paola Padovan sul podio in Coppa Europa: terza nel giavellotto a Nicosia; Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeo; Atletica. Paola Padovan super a Cipro. È terza in Coppa Europa. Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeoA Nicosia (Cipro) si è aperta la Coppa Europa di lanci, tradizionale competizione di fine inverno e che quest'anno anticipa di una settimana gli ... oasport.it Lanci: Padovan di bronzo in Coppa EuropaNel day 1 della Coppa Europa di lanci a Nicosia (Cipro) spicca in chiave azzurra il terzo posto di Paola Padovan che riporta l’Italia sul podio nel giavellotto femminile. Non accadeva da diciotto anni ... fidal.it Il recap del day 1 della Coppa Europa lanci che si sta disputando a Nicosia (Cipro). Domani la giornata conclusiva con dieci azzurri in gara, diretta streaming sul canale YouTube European Athletics. https://shorturl.at/lXmHK photo FIDAL facebook