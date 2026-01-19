Coppa Europa la discesa di Pass Thurn parla francese | vince Kaillot Italia sul podio con Abbruzzese

La gara di discesa libera di Pass Thurn, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile, si è conclusa con la vittoria di Ken Kaillot, atleta francese. L’Italia si distingue piazzando un rappresentante sul podio, con Abbruzzese che conclude la prova in una posizione di rilievo. La competizione ha aperto ufficialmente la settimana dedicata alle discipline di velocità, offrendo uno spettacolo di alta qualità e grande equilibrio tra le nazioni.

La settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile inizia all’insegna della velocità. La discesa libera di Pass Thurn parla francese con il successo conquistato dallo sciatore transalpino Ken Kaillot. L’Italia si conferma però ai massimi livelli grazie al podio conquistato da Marco Abbruzzese. Il francese Ken Kaillot s’impone con il tempo di 1:28.83 costruendo buona parte del proprio vantaggio grazie al miglior crono nei due settori iniziali. Alle sue spalle si piazza lo svizzero Lens Haechler che taglia il traguardo in seconda posizione con 1:29.35 e accusa un ritardo di +0.52. Completa il podio e conquista una splendida terza posizione Marco Abbruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con Abbruzzese Sci alpino, Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa di Pass Thurn in Coppa Europa

Nella discesa libera di Pass Thurn, in Austria, Stefanie Grob ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa Europa, segnando un risultato importante per la sua carriera. Nella stessa gara, Albano e Ghisalberti sono stati vicini al podio, dimostrando un buon livello di prestazione. La competizione ha messo in evidenza il talento degli atleti italiani nel circuito europeo di sci alpino. Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre

Sara Allemand si aggiudica la discesa libera di Pass Thurn, consolidando il suo ruolo nella classifica generale di Coppa Europa femminile. Con questa vittoria, l'Italia prosegue il suo percorso positivo nella stagione, portando a cinque il numero di successi complessivi. Un risultato che testimonia la crescita e il talento delle atlete azzurre nello sci alpino internazionale.

