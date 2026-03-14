A Nicosia, in Cipro, si è svolta la prima tappa della Coppa Europa di lanci, una gara che vede protagonisti atleti di diverse nazioni. Tra i partecipanti italiani, Paola Padovan ha conquistato un piazzamento sul podio nel lancio del giavellotto, mentre Fantini ha concluso la prova al quinto posto. La competizione anticipa di una settimana i Mondiali Indoor, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica.

A Nicosia (Cipro) si è aperta la Coppa Europa di lanci, tradizionale competizione di fine inverno e che quest’anno anticipa di una settimana gli attesissimi Mondiali Indoor. In chiave azzurre spicca il bel terzo posto conquistato da Paola Padovan nel tiro del giavellotto: da diciotto anni un’italiana non saliva sul podio in questa competizione e in questa disciplina (l’ultima a riuscirci fu Zahra Bani, terza nel 2007 e nel 2008), mentre bisogna risalire indietro di ventiquattro primavere per trovare il successo di Claudia Coslovich. La 30enne veneta ha scagliato l’attrezzo a 58.69 metri, seconda prestazione della carriera a meno di un metro dal personale (59. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeo

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