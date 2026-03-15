Convocati Fiorentina per la Cremonese la lista completa di Vanoli | la decisione su Kean
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Cremonese. La decisione definitiva su Kean sarà comunicata prima del calcio d'inizio. La Cremonese si prepara ad affrontare la gara in un momento importante della stagione, con molti giocatori disponibili per la sfida. La formazione viola si presenta con tutte le risorse a disposizione per l’incontro in programma.
Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Targhalline brilla con il Feyenoord: tutto sulla stellina marocchina classe 2002. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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