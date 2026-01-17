Ecco la lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Bologna, senza Moise Kean, assente per problemi alla caviglia. La squadra si presenta unita, sotto la guida di Vanoli e in nome di Commisso, con l’obiettivo di affrontare la match senza il suo attaccante. Kean sarà valutato giorno per giorno in base al suo recupero. La partita si gioca domenica 18 gennaio 2026.

FIRENZE – Non è fra i convocati per la partita di domani, domenica 18 gennaio 2026 a Bologna, Moise Kean che non ha ancora recuperato pienamente dopo i problemi alla caviglia e verrà, successivamente, valutato giorno per giorno. Manca anche il nuovo arrivato in viola, Jack Harrison, tornato in Inghilterra per sbrigare pratiche burocratiche. La volontà della squadra è quella di onorare il proprietario del club disputando, e magari vincendo, la partita. Lo stesso patron aveva amore profondo per il calcio, quello che aveva praticato fin da ragazzo e che attraverso una borsa di studio gli aveva aperto le porte della Columbia University. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina a Bologna senza Kean: la lista dei convocati di Vanoli. La squadra unita nel nome di Commisso

Leggi anche: Convocati Bologna Fiorentina, la scelta finale su Kean: la lista completa

Leggi anche: Fiorentina: guai a non vincere in casa Genoa. Vanoli e la squadra devono crederci anche senza Kean. Formazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fiorentina, Kean si allena a parte: in dubbio per la sfida con il Bologna; Kean infortunato? L'attaccante si allena a parte in vista del Bologna: le condizioni fisiche; Fiorentina, personalizzato per Kean: cosa risulta in vista del Bologna; Perché Moise Kean non gioca Lazio-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o mercato? La motivazione.

Fiorentina, i convocati per il Bologna: non c'è Kean - Vanoli non avrà a disposizione Moise Kean, assente dalla lista dei convocati a causa dei problemi alla caviglia. msn.com