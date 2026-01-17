Convocati Bologna Fiorentina la scelta finale su Kean | la lista completa

Ecco la lista completa dei convocati di Bologna e Fiorentina per la partita di Serie A in programma domenica alle 15:00 allo stadio Dall’Ara. Tra i protagonisti, la decisione finale su Kean, mentre i tecnici Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli preparano le rispettive squadre per una sfida importante. Un incontro che promette emozioni e attenzione per tutti gli appassionati di calcio italiano.

Domenica alle 15:00, lo stadio Dall’Ara ospiterà un Bologna-Fiorentina carico di emozione. La gara valida per la 21ª giornata si disputerà regolarmente nonostante il grave lutto che ha colpito il club toscano per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Sul campo, i Felsinei dell’ex Vincenzo Italiano cercano continuità dopo i segnali di risveglio infrasettimanali. I Gigliati, guidati da Paolo Vanoli, dovranno però fare a meno di Moise Kean: il centravanti della Nazionale è stato escluso dai convocati perché non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia. I CONVOCATI DEL BOLOGNA: Pessina, Ravaglia, Skorupski, Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Bologna Fiorentina, la scelta finale su Kean: la lista completa Leggi anche: Convocati Roma per la Juve: la scelta definitiva su Dovbyk, due assenze per Gasperini. La lista completa per il match dello Stadium Leggi anche: Convocati Juve per la Roma, ufficiale il ritorno di Milik: la decisione finale su Cabal e Rugani. In 4 assenti, la lista completa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A: le probabili formazioni della 21^ giornata; Como-Bologna, i convocati di Italiano: la scelta su Skorupski; Bologna, i convocati per il recupero col Verona: torna Skorupski! La scelta su Holm; UFFICIALE – Fiorentina, Paratici sarà il nuovo Direttore Sportivo: da quando sarà operativo. Convocati Bologna Fiorentina, la scelta finale su Kean: la lista completa di Vincenzo Italiano e di Paolo Vanoli per la sfida di Serie A - Convocati Bologna Fiorentina, la scelta finale su Kean: la lista completa di Vincenzo Italiano e di Paolo Vanoli per la sfida di Serie A Domenica alle 15:00, lo stadio Dall’Ara ospiterà un Bologna- calcionews24.com

I convocati della Fiorentina per il Bologna: Kean non ce la fa, c'è Braschi - La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle ore 15 contro il Bologna allo stadio Renato Dall'Ara. firenzeviola.it

Domani Bologna-Fiorentina, i convocati di Vanoli: Kean out, ancora problemi alla caviglia - La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a Bologna, partita confermata nonostante il lutto che ha colpito il mondo. tuttomercatoweb.com

I rossoblù convocati per #BolognaFiorentina #WeAreOne - facebook.com facebook

#Italiano #convocati #VeronaBFC #VeronaBologna #HellasVerona #Verona #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Skorupski #Bernardeschi #Cambiaghi #Lucumí #calcio #SerieAEnilive x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.