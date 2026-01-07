Nei campionati giovanili, la stagione 2026 inizia con un aggiornamento nella classifica Juniores regionali élite. La Floriagafir conquista la vetta grazie alla vittoria, mentre la Sestese conclude il turno con un pareggio. Un risultato che segna un nuovo equilibrio nella competizione e apre interessanti prospettive per le prossime giornate.

Il 2026 si apre con un colpo di scena nel campionato Juniores regionali élite. La Sestese pareggia, la Floriagafir vince e si prende la vetta della classifica. Nella prima giornata del girone di ritorno la Sestese non va oltre il pari 1-1 con lo Sporting Cecina. La Floriagafir prevale di forza 3-0 sul Fucecchio e supera i rossoblù di Sesto Fiorentino in testa alla classifica. Al vertice i fiorentini sono da soli dal momento che il Fratres Perignano esce sconfitto 2-1 dal campo del San Giuliano, sprecando una clamorosa opportunità. Nel frattempo s’avvicina l’ Affrico, che batte 2-1 il Maliseti Seano e si porta a due lunghezze dal podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionati giovanili. Juniores, la Floriagafir si prende il comando

