Xbox | Sharma prende il comando Spencer lascia dopo 30 anni

Asha Sharma assume il ruolo di leader di Xbox dopo oltre trent’anni di carriera, sostituendo Phil Spencer che ha lasciato il suo incarico. La sua nomina segna un cambiamento importante per l’azienda, che punta a innovare con nuove strategie e progetti. Sharma ha già annunciato alcuni piani per rafforzare la presenza di Xbox nel settore dei giochi, mentre Spencer si dedica a nuovi progetti personali. La scena videoludica osserva con attenzione questa transizione.

Xbox Ridisegnata: Asha Sharma Guida la Transizione Dopo l'Addio di Phil Spencer. Una svolta inattesa al vertice di Xbox. Phil Spencer, figura chiave del gaming per oltre un decennio, lascerà la carica di CEO di Microsoft Gaming il 23 febbraio 2026. La decisione, maturata dopo quasi quarant'anni in Microsoft, apre un nuovo capitolo per la divisione, con Asha Sharma nominata nuova CEO e Matt Booty promosso Chief Content Officer. La transizione avviene in un momento cruciale per l'azienda, tra sfide nel mercato hardware e una line-up di titoli promettente. Un'Era di Trasformazione Conclusa. L'annuncio ha scosso l'industria videoludica, segnando la fine di un'era iniziata nel 2014 quando Spencer venne incaricato di rilanciare Xbox dopo le difficoltà legate al lancio di Xbox One.