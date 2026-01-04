Eccessi di velocità sulle strade di Verona | i controlli della polizia locale
La polizia locale di Verona prosegue con controlli settimanali per verificare il rispetto dei limiti di velocità sulle strade della città. L’obiettivo è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo incidenti e promuovendo comportamenti responsabili alla guida. Questi accertamenti rappresentano un intervento costante per mantenere un ambiente stradale più sicuro e ordinato.
I controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine vanno avanti.Da lunedì 5 a domenica 11 gennaio 2026 le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Forte. 🔗 Leggi su Veronasera.it
