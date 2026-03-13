Associazione culturale o moschea? FdI chiede verifiche in via San Faustino

I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno richiesto chiarimenti sulla destinazione d’uso di un complesso di via San Faustino, noto come Windsor Park, dove l’Associazione Nuova Generazione conduce incontri nel piano terra. La richiesta si concentra sulla natura degli spazi, se siano destinati ad attività culturali o se costituiscano una moschea, e mira a ottenere verifiche ufficiali sulla situazione attuale.

Nel mirino la sede dell'Associazione Nova Generazione situata al pian terreno del complesso Windsor Park. I meloniani puntano il dito contro gli accessi “per soli uomini” e chiedono di verificare la destinazione d'uso I consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono lumi sulla situazione degli spazi del Windsor Park - il grande complesso di via San Faustino 155 - in uso all'Assciazione Nuova Generazione, un'associazione islamica che da diverso tempo si riunisce nei locali al piano terra del complesso residenziale. Il tema sollevato dai meloniani riguarda il reale utilizzo di quegli spazi: come sovente accade in questi casi, il punto riguarda l'utilizzo predominante o meno legato ad attività di culto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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