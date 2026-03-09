Il portavoce della Comunità bengalese, Prince Howlader, ha chiesto di poter usare la moschea di Venezia. Fdi ha risposto che Howlader non sarà candidato. In due settimane, un’area precedentemente abbandonata è stata livellata e trasformata in una superficie liscia, quasi come un tavolo da biliardo.

MESTRE (VENEZIA) - In due settimane hanno trasformato quella che era una specie di “foresta” abbandonata in una spianata liscia quasi come un tavolo da biliardo. Perché, ne sono certi, la “Moschea di Venezia” sorgerà proprio lì, in quell’ex segheria di via Giustizia a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Mestre e confinante con i binari e una strada chiusa da una parte con da un sottopasso ciclopedonale e, dall’altra, da un passaggio a livello. Per ora non c’è niente, tranne questo terreno rullato alla perfezione - dove vogliono celebrare il prossimo Ramadan - e il rudere dell’ex falegnameria che prima di loro, la comunità islamica bengalese residente a Mestre, era popolata da senza dimora e tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Moschea di Venezia, il portavoce della Comunità bengalese Prince Howlader la chiede. Fdi lo caccia: «Non sarà candidato»

