Controlli in zona movida diversi locali nei guai | sequestrati oltre 40 chili di alimenti

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno svolto controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia, coinvolgendo polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL NA 1. Durante le verifiche, sono stati sequestrati oltre 40 chili di alimenti potenzialmente non conformi alle norme igienico-sanitarie, con diversi locali coinvolti. L'operazione si inserisce in un’azione di monitoraggio per garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Ieri sera la polizia, unitamente alla Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell'ASL NA 1, ha effettuato controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e nelle strade limitrofe. Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 49 persone e controllato 14 attività. Ancora, sono stati sanzionati 7 esercizi commerciali per mancata emissione degli scontrini fiscali e per mancata revisione del misuratore fiscale; infine, sono stati, altresì, sequestrati 45 kg di alimenti.

