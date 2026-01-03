Controlli in zona movida diversi locali nei guai | sequestrati oltre 40 chili di alimenti

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno svolto controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia, coinvolgendo polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL NA 1. Durante le verifiche, sono stati sequestrati oltre 40 chili di alimenti potenzialmente non conformi alle norme igienico-sanitarie, con diversi locali coinvolti. L'operazione si inserisce in un’azione di monitoraggio per garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Ieri sera la polizia, unitamente alla Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, ha effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 49 persone e controllato 14 attività. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

