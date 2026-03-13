Disturbi alimentari pediatri | Già a 8 anni rifiutano il cibo

I pediatri segnalano che già a otto anni alcuni bambini manifestano difficoltà con il cibo, rifiutandolo o mostrando comportamenti anomali. Cambiamenti improvvisi nel modo di relazionarsi al cibo, variazioni di peso non compatibili con l'età e isolamento durante i pasti sono alcuni dei segnali che indicano possibili disturbi alimentari nei più piccoli. Questi indicatori richiedono attenzione e valutazioni specifiche.

Cambiamenti improvvisi nel rapporto con il cibo, variazioni di peso non coerenti con la crescita, isolamento durante i pasti: sono alcuni dei segnali che possono indicare l'insorgenza di un disturbo alimentare, anche nei più piccoli. In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, che si celebra il 15 marzo, la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) invita le famiglie e i genitori a prestare la massima attenzione ai campanelli d'allarme che possono comparire già in età pediatrica e a confrontarsi con il pediatra di famiglia per una presa in carico tempestiva e multidisciplinare del disturbo. Secondo recenti stime, in Italia oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi dell'alimentazione, tra cui anoressia nervosa, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata.

