"Pronti a dare un contributo a Monte Argentario in cambio di tariffe agevolate per cittadini e società sportive, in attesa di una nostra struttura". Il Comune di Orbetello ha preparato una bozza di accordo da sottoporre all’Amministrazione municipale di Monte Argentario per far sì che le società sportive e i cittadini lagunari abbiano la possibilità di usufruire della piscina di Porto Santo Stefano a prezzi agevolati. Così l’assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, sta lavorando da tempo al progetto per migliorare il servizio per i propri concittadini. Il tutto dopo gli screzi tra i due enti superati nel settembre scorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi e nuovi accordi: "Piscina, pronti a dare un contributo"

Piscina a Mili e nuovo look per gli stadi, i progetti del Comune per gli impianti sportiviCirca sei milioni per rivoluzionare gli impianti sportivi tra riqualificazioni e nuove strutture.

Nuova caserma, Fratelli d'Italia incontra la sindaca Angelini: "Pronti a dare il nostro contributo"Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Riccione: "L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l’obiettivo...

Temi più discussi: Analisi sullo stato degli impianti sportivi nella Regione Lazio, entra nel vivo il progetto Ascoltiamo il Territorio ed i luoghi dello Sport; Voucher Sport e impiantistica: due nuovi bandi dedicati alla pratica sportiva; Effetto combinato Olimpiadi e Pnrr: a Milano 30 nuovi progetti di impianti sportivi; Impianti sportivi e nuovi accordi: Piscina, pronti a dare un contributo.

Impianti sportivi e nuovi accordi: Piscina, pronti a dare un contributoL’assessore Ivan Poccia si dice disponibile a riconoscere una compartecipazione economica al Comune di Monte Argentario in cambio di tariffe agevolate per cittadini e sportivi orbetellani. lanazione.it

Impianti sportivi ai privati, la lettera dell’ex presidente di Csu: Lavoratori trattati come variabili marginaliSulla rivoluzione che sta per compiersi in Como Servizi Urbani – la società controllata interamente dal Comune – si sono aperti dibattiti e polemiche. Non mancano inoltre dubbi sul destino dei lavorat ... comozero.it

Impianti Sportivi - Montecatini: il PalaTerme sta per tornare disponibile già dal prossimo weekend; per ora la capienza è fissata a 2800 persone. - facebook.com facebook

Nuova segnaletica in via #IsMirrionis all'altezza degli impianti sportivi di Sa Duchessa: limiti di velocità e isola zebrata per maggiore sicurezza e migliore organizzazione degli spazi. Attive anche le due nuove fermate per i mezzi pubblici del #Ctm x.com