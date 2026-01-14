Tsd il punto sull' azienda al tavolo del Mimit

Questa mattina si è svolto al Mimit un tavolo dedicato all’azienda Tsd, attiva nel settore delle telecomunicazioni. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Valerio Fabiani per la Regione Toscana, in qualità di referente per le crisi aziendali. L’obiettivo è approfondire la situazione e valutare eventuali interventi di supporto e sviluppo per l’azienda.

Riflettori accesi per l'azienda del settore telecomunicazioni Tsd, con il tavolo al Mimit che si è tenuto questa mattina, seguito per la Regione Toscana da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali. “Il tavolo al Ministero lo abbiamo chiesto anche noi come Regione e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

