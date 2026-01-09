Automotive Urso convoca tavolo nazionale al Mimit il 30 gennaio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, ha convocato un tavolo nazionale dedicato al settore automotive, che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 10 presso il MIMIT. L'incontro mira a discutere le sfide e le opportunità del comparto, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e del settore per approfondire le tematiche di attualità e sviluppo.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 30 gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive. La riunione – spiega il Mimit in una nota – avrà la finalità di condividere con le parti il ruolo attivo dell'Italia nel processo di revisione del regolamento europeo sulle emissioni CO2, di esaminare la recente proposta di modifica della Commissione Ue – con particolare focus su flotte aziendali e veicoli pesanti – e di approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni. Al Tavolo sono stati invitati a partecipare le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le imprese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.

I FALLIMENTI DEL GOVERNO MELONI Automotive: in Italia nel 2025 si sono prodotti circa 400mila veicoli di cui 225mila auto, è il dato più basso dal 1955. Quando il governo Meloni con ministro allo Sviluppo Economico Adolfo Urso è entrato in carica in Italia - facebook.com facebook

