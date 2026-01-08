Quello che non ho visto arrivare | Giorgio Perinetti presenta il libro che racconta l' anoressia

Giorgio Perinetti presenta a Palermo il libro “Quello che non ho visto arrivare”, che narra il percorso della propria figlia Emanuela, tragicamente scomparsa a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023. Un racconto intimo e riflessivo, volto a sensibilizzare sul tema della malattia e a promuovere la comprensione e l’attenzione verso chi ne è coinvolto.

Stasera, alle 20,20 vorrei riprendere a chiacchierare con voi, dopo la sosta di campionato, con una diretta Facebook.Abbiamo molte cose da dirci. Intanto siete tutti invitati alla presentazione del libro "Quello che non ho visto arrivare" scritto da Giorgio Perinetti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.