Quello che non ho visto arrivare | Giorgio Perinetti presenta il libro che racconta l' anoressia

Giorgio Perinetti presenta a Palermo il libro “Quello che non ho visto arrivare”, che narra il percorso della propria figlia Emanuela, tragicamente scomparsa a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023. Un racconto intimo e riflessivo, volto a sensibilizzare sul tema della malattia e a promuovere la comprensione e l’attenzione verso chi ne è coinvolto.

