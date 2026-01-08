Quello che non ho visto arrivare | Giorgio Perinetti presenta il libro che racconta l' anoressia
Giorgio Perinetti presenta a Palermo il libro “Quello che non ho visto arrivare”, che narra il percorso della propria figlia Emanuela, tragicamente scomparsa a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023. Un racconto intimo e riflessivo, volto a sensibilizzare sul tema della malattia e a promuovere la comprensione e l’attenzione verso chi ne è coinvolto.
Giorgio Perinetti presenta a Palermo “Quello che non ho visto arrivare”, il libro che racconta il percorso della figlia Emanuela, deceduta a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023.Un libro - edito da Cairo Editore e realizzato dall’esperto dirigente romano insieme a Michele Pennetti - che punta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
