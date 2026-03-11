Agrigento intima Angelo Pitrone racconta la città con il suo nuovo libro fotografico

In un nuovo libro fotografico, Angelo Pitrone propone un’interpretazione personale di Agrigento, offrendo immagini che si discostano dai percorsi turistici tradizionali e dagli stereotipi comunemente associati alla città. Il volume presenta una selezione di scatti che catturano aspetti meno noti e più autentici di Agrigento, dando spazio a una visione più intima e originale.

Uno sguardo personale e profondo su Agrigento, lontano dagli itinerari più conosciuti e dagli stereotipi che spesso accompagnano il racconto della città. È questo il cuore di "Agrigento intima", il volume fotografico del fotografo agrigentino Angelo Pitrone presentato al Circolo dei nobili in via.