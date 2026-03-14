Conferenza stampa Runjaic post Udinese Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Udinese e Juventus della 29ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore dell'Udinese ha tenuto una conferenza stampa. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla prestazione della squadra e alla partita stessa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel pomeriggio e riguardano l’andamento del match e le scelte tecniche adottate.

Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì: «I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Runjaic post Udinese Juve: le sue dichiarazioni Articoli correlati Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: le sue dichiarazioniEn-Nesyri alla Juve, i bianconeri hanno fissato la deadline: se entro quella data non arriva il sì, si andrà su un profilo differente Maldini Juve,... Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma: le sue dichiarazioniEn-Nesyri Juve, come è andato il marocchino in Coppa d’Africa? C’è un dato da evidenziare. CONFERENZA STAMPA DI MISTER RUNJAIC | PRE UDINESE LECCE | 24.10.2025 Una selezione di notizie su Udinese Juve Temi più discussi: Runjaic: Emergenza in difesa contro la Juve. Zaniolo e Atta? Non al 100% ma ci sono; Runjaic sulla Juve: Ha giocatori difficili da marcare; Udinese, Runjaic: Eravamo vicini alla vittoria. Orgoglioso dei miei ragazzi; Conferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Juve: Davis sarà fondamentale, ecco come sta Solet. Yildiz difficile da marcare ma speriamo di... Conferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Juve: le dichiarazioni verso il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Juve: le dichiarazioni verso il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26 Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tr ... calcionews24.com Udinese, Runjaic in vista della Juventus: Rispetto per ogni avversario, forniremo una buona prestazioneIl tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Juventus, in programma domani sera al Bluenergy Stadium di Udine. gonfialarete.com