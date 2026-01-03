Dove vedere in tv Conegliano-Novara A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming

Domenica 4 gennaio alle ore 18.00 si svolgerà la partita Conegliano-Novara, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione per seguire l'evento.

Domenica 4 gennaio (ore 18.00) si gioca Conegliano-Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta del big match del fine settimana: dopo aver perso contro Milano lo scorso weekend in campionato ed essersi rialzata in Coppa Italia regolando Novara nei quarti di finale, le Campionesse d’Europa torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, incrociando le pimpante piemontesi, reduci dall’affermazione al tie-break contro Bergamo e dal sigillo contro Milano in Coppa Italia. Si fronteggiano la prima e la terza forza del torneo, separate da sette punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi: orari martedì 30 dicembre, programma, streaming; Dove vedere Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara: orario, diretta tv e streaming; PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY DOMANI BIG MATCH A MILANO! PANTERE CONTRO IL VERO VOLLEY IN DIRETTA SU RAI SPORT, VOLLEY SPETTACOLO PER LE FESTE (ore 18) –; Verso Conegliano-Novara. Santarelli: “Vogliamo iniziare bene il 2026 davanti ai nostri tifosi”. Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Dove vedere in tv Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. oasport.it

Conegliano-Novara primo big match del 2026 - E' la partitissima della 5a di ritorno, si giocherà domenica alle 18. corrieredellosport.it

Aperture e Chiusure delle feste natalizie Scorri per vedere tutte le date! Info e prenotazioni: 0438 22178 - 340 1072906 Via Accademia 3 - Piazza Cima, Conegliano - facebook.com facebook

Vado a vedere Conegliano e Lubiana MVP, chi come me x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.