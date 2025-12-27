Milano-Conegliano oggi A1 volley femminile | orario tv programma streaming

Oggi sabato 27 dicembre (ore 18.00) si gioca Milano-Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Il turno che ha proposto sei partite a Santo Stefano si conclude con il big match di lusso in programma all’Allianz Cloud, si sfideranno due delle principali candidate allo scudetto: da una parte le Campionesse d’Italia, che stanno cercando di lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta rimediata contro Scandicci nella finale del Mondiale per Club; dall’altra la meneghine, che cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico per rilanciarsi ulteriormente in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

