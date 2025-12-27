Concorso ministero Difesa 1.100 posti per assistente | prove e scadenza

È aperto il concorso pubblico del ministero della Difesa per 1.100 assistenti. Il bando prevede l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli assistenti. Il concorso è rivolto a candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e prevede una selezione per titoli ed esami. Le domande possono essere presentate dal 23 dicembre 2025 al 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il Portale inPA. Vediamo quali sono i posti disponibili, i profili ricercati, quali sono i requisiti, come si svolgono le prove e la valutazione dei titoli del concoso del ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso ministero Difesa, 1.100 posti per assistente: prove e scadenza Leggi anche: Concorso ministero Cultura, bando per 1.800 posti da assistente: requisiti e domanda Leggi anche: Concorso Ministero della Difesa 2025: 1100 posti a tempo indeterminato, ecco come partecipare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Difesa, al via il concorso per 1.100 Assistenti; Concorso RIPAM Ministero della Difesa: 1100 Assistenti; Concorso Ministero della Difesa Assistenti RIPAM 2026: 1100 posti per diplomati; Concorso Ministero della difesa per 1.100 Assistenti: bando, requisiti e come inviare la domanda. Concorso per 1100 Assistenti Ministero della Difesa: Bando per Diplomati - È stato indetto il concorso del Ministero della Difesa volto ad assumere complessivamente 1. ticonsiglio.com

