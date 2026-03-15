Concorso CEFPAS | 4000 candidati revoca urgente

Quattro mila candidati hanno partecipato al concorso organizzato dal CEFPAS a Caltanissetta. Tuttavia, è stata richiesta una revoca urgente delle procedure, scatenando un acceso dibattito sulla regolarità delle pratiche amministrative e sull’intervento della Regione Siciliana. La questione ha attirato l’attenzione di vari attori coinvolti, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

La richiesta di revoca delle procedure concorsuali del CEFPAS a Caltanissetta ha scatenato un acceso dibattito sulla trasparenza amministrativa e sul ruolo della Regione Siciliana. La FP CGIL sollecita l’intervento immediato delle autorità competenti per fermare una selezione che presenta gravi criticità procedurali, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei candidati e la legalità dell’ente. Il conflitto si concentra su due bandi specifici: uno per figure dirigenziali e uno per il personale amministrativo, entrambi messi in discussione dalla mancanza di preavviso adeguato e da dubbi sulla gestione della piattaforma digitale utilizzata per le prove. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concorso CEFPAS: 4000 candidati, revoca urgente Articoli correlati Leggi anche: Concorso PNRR3: in Calabria scattano le esclusioni, cambia il voto minimo per alcune classi di concorso e si recuperano candidati finora non ammessi Crotone: annullo bando, Opi Calabria chiede revoca urgenteIl Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche della Calabria ha lanciato un appello formale contro la decisione dell’Asp...