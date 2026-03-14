Crotone | annullo bando Opi Calabria chiede revoca urgente

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche della Calabria ha chiesto ufficialmente la revoca urgente del provvedimento dell’Asp di Crotone che ha deciso di annullare il bando per dirigenti sanitari. La decisione dell’Asp ha portato alla sospensione delle selezioni in corso, creando tensioni tra le professioni sanitarie della regione. L’ente regionale ha comunicato un appello formale per intervenire sulla questione.

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche della Calabria ha lanciato un appello formale contro la decisione dell’Asp di Crotone di annullare il bando per dirigenti sanitari. La disputa nasce da una delibera del 20 febbraio 2026 che mette in discussione un avviso pubblico pubblicato nel 2025, già chiuso con graduatoria definitiva e assunzioni parziali avvenute. Il cuore del conflitto risiede nella valutazione opposta sulla legittimità procedurale: mentre l’Azienda sanitaria parla di vizi alla radice, gli Ordini difendono la correttezza del processo selettivo già avviato. La situazione si complica dal momento che quattro candidati sono già stati assunti a seguito della procedura conclusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: annullo bando, Opi Calabria chiede revoca urgente Articoli correlati Leggi anche: Crotone, SIN: Cittadini Liberi chiede più controlli e bonifica urgente per tutelare salute e ambiente. Grandi opere in Calabria a rischio, Celebre chiede l’apertura urgente di un tavolo regionaleI progetti sono pronti e le risorse stanziate, eppure mancano spesso le condizioni materiali per avviarli e completarli nei tempi previsti. Contenuti utili per approfondire Opi Calabria Discussioni sull' argomento Asp Crotone, Opi Calabria contro l’annullamento del bando dirigenti; Infermieri Calabria: L'Asp di Crotone revochi annullamento graduatoria; OPI Calabria contro l'ASP di Crotone: Revocate la delibera 64/2026, si rischia il caos nel sistema; Il coordinamento OPI contro l’Asp di Crotone: Annullamento dei dirigenti illegittimo. Infermieri, l’Opi contro l’Asp di Crotone: Scelta contraddittoria e immotivataIl coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Calabria interviene con fermezza sulla decisione dell’Asp di Crotone di avviare il procedimento di annullamento in aut ... cn24tv.it L'OPI chiede al presidente della Regione Calabria Occhiuto la revoca della delibera 64/2026 #Attualita #Territori x.com ASSEMBLEA OPI COSENZA, INFERMIERI AL CENTRO Bilanci, formazione e sicurezza sul lavoro al centro dell’assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza https://www.calabriainchieste.it/2026/03/02/assemblea-opi-cosenza-i - facebook.com facebook