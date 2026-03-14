Pavone d’Oro tra mare e leggenda Stasera i nomi dei finalisti

La 45ª edizione del Pavone d’Oro è iniziata giovedì sera al teatro Masini di Faenza, un evento canoro nato nel 1969 grazie a don Italo Cavagnini, sacerdote noto anche come 'rock'. La manifestazione, che si svolge ogni anno, vede protagonisti concorrenti provenienti da diverse zone e si conclude con la designazione dei finalisti, annunciata questa sera.

Ha preso il via giovedì sera al teatro Masini di Faenza la 45^ edizione del Pavone d’Oro, concorso canoro ideato nel 1969 dal prete ‘rock’ don Italo Cavagnini che a giugno di quest’anno avrebbe tagliato il secolo di vita. A fare da cornice al contest le atmosfere di un mondo sospeso tra mare e leggenda, dove salpano i pirati Sandokan, Capitan Uncino col suo inseparabile Spugna, Jack Sparrow e Barbanera. Un’ambientazione all’insegna dell’avventura, che ha trasformato le assi del palco in quelle di un veliero pronto per salpare verso i sette mari. In questa visione le spade diventano microfoni, i palchi navi e il bottino più prezioso è il Pavone d’Oro l’opera d’arte della Bottega Gaeta realizzata dalle figlie del maestro, Claudia e Flavia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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