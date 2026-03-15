Con Carrick il Manchester United potrebbe presto risentire la musichetta della Champions | batte 3 a 1 l’Aston Villa ed è terzo da solo

Da ilnapolista.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United ha battuto l’Aston Villa 3 a 1, consolidando il terzo posto in classifica. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che non raggiunge da circa due anni. La partita si è svolta sul campo di Old Trafford, dove i Red Devils hanno mostrato determinazione e sono riusciti a ottenere i tre punti necessari.

Circa due anni dopo l’ultima volta, il Manchester United potrebbe risentire l’inno della Champions vibrare sul prato di Old Trafford. Non era scontato, viste le vicissitudini e i risultati deludenti degli ultimi anni. Carrick ha davvero fatto un lavoro pazzesco. I Red Devils hanno battuto 3?1 l’Aston Villa di Emery e hanno blindato il terzo posto, volando a 54 punti, più 3 proprio sulla compagine di Birmingham. Decisivi i gol di Casemiro, Cunha e Sesko. Vittoria pesantissima del Manchester United: i dettagli. Riporta il Guardian: Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire un Manchester City in fase calante e puntare al secondo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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