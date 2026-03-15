Con Carrick il Manchester United potrebbe presto risentire la musichetta della Champions | batte 3 a 1 l’Aston Villa ed è terzo da solo

Il Manchester United ha battuto l’Aston Villa 3 a 1, consolidando il terzo posto in classifica. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che non raggiunge da circa due anni. La partita si è svolta sul campo di Old Trafford, dove i Red Devils hanno mostrato determinazione e sono riusciti a ottenere i tre punti necessari.

Circa due anni dopo l’ultima volta, il Manchester United potrebbe risentire l’inno della Champions vibrare sul prato di Old Trafford. Non era scontato, viste le vicissitudini e i risultati deludenti degli ultimi anni. Carrick ha davvero fatto un lavoro pazzesco. I Red Devils hanno battuto 3?1 l’Aston Villa di Emery e hanno blindato il terzo posto, volando a 54 punti, più 3 proprio sulla compagine di Birmingham. Decisivi i gol di Casemiro, Cunha e Sesko. Vittoria pesantissima del Manchester United: i dettagli. Riporta il Guardian: Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire un Manchester City in fase calante e puntare al secondo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Con Carrick il Manchester United potrebbe presto risentire la musichetta della Champions: batte 3 a 1 l’Aston Villa ed è terzo da solo Articoli correlati Leggi anche: Il Manchester United con il vintage Carrick ha cambiato vita: ora è terzo, in piena zona Champions Kobbie Mainoo non convocato per Aston Villa-Manchester UnitedIn vista di Aston Villa-Manchester United (fischio d’inizio alle 17:30), i Reds hanno diramato la lista ufficiale dei convocati. Contenuti utili per approfondire Con Carrick Temi più discussi: Manchester United, Scholes fa marcia indietro con Carrick: Non potrei mai offenderlo; Paul Scholes aveva ASSOLUTAMENTE ragione con le critiche a Michael Carrick: è ora di affrontare la realtà.; Carrick sorpreso dall'impatto immediato di Rogers all'Aston Villa; L'effetto Carrick rigenera il Manchester United: gli elogi di Ratcliffe aprono il dibattito. Il Manchester United torna a vincere: tris all'Aston VillaVittoria importante a Old Trafford per la squadra di Carrick nello scontro diretto per la zona Champions: in gol Casemiro, Cunha e Sesko ... corrieredellosport.it La cura Carrick al Manchester United funziona. Ratcliffe si espone: Un lavoro eccellenteIl co-proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'attuale allenatore ad interim Michael Carrick,. tuttomercatoweb.com Il Manchester United torna a vincere Dopo la sconfitta con il Newcastle, i Red Devils di Carrick trovano 3 punti importanti per la corsa alla Champions League: Casemiro, Cunha e Šeško la decidono contro l’Aston Villa. Con questo successo lo United è al 3° x.com Lo slalom maschile parla svizzero, con Luca Carrick-Smith che aveva oltre 2" di vantaggio ed esce ad un passo dal trionfo, mentre il fratello Freddy è d'argento, con l'americano Hoder a completare il podio. Bravo David Castlunger, miglior azzurro a completar facebook