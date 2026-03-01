Il Manchester United con il vintage Carrick ha cambiato vita | ora è terzo in piena zona Champions

Il Manchester United, grazie a Carrick, ha ottenuto una svolta significativa in campionato, arrivando al terzo posto e centrando la zona Champions. Carrick, che recentemente ha assunto il ruolo di allenatore, ha guidato la squadra con risultati sorprendenti, portandola a migliorare la propria posizione in classifica. La squadra si presenta ora con maggiore fiducia e compattezza, grazie anche all'apporto del suo nuovo staff tecnico.

Palace battuto 2 a 1: decisivi i gol di Fernandes e Sesko. Carrick sta facendo un lavorone. Il Guardian: "Ha dovuto svegliare i suoi giocatori dal torpore del primo tempo". Beh, ha funzionato Manchester United's English Interim head coach Michael Carrick applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. United won the game 2-0.

Il Manchester United riparte con Carrick in panchinaPrima della sfida contro il Fulham, i cori dei tifosi hanno ampliato il quadro delle contestazioni: Omar Berrada, CEO arrivato nel gennaio 2024 con...

Manchester United, le tre mosse che hanno svoltato la stagione. Così Carrick ha riportato i Red Devils ai vertici e ha cancellato il drammatico passatoMercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Kalulu torna sull’espulsione di Inter...

Manchester United Are Unrecognizable… Carrick Changed EVERYTHING

Tudor ko, il Manchester United vola, Lucca in tribuna: i risultati in Premier LeagueIl Manchester United non arresta la sua ascesa: 2-1 in rimonta al Crystal Palace, ridotto in 10 dall'espulsione rimediata al 56' da Lacroix.. tuttomercatoweb.com

