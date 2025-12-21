In vista di Aston Villa-Manchester United (fischio d’inizio alle 17:30), i Reds hanno diramato la lista ufficiale dei convocati. Out Mainoo per un non meglio precisato infortunio. Aston Villa-Manchester United: out Mainoo. Si legge sul sito dello United: I Reds cercano di impedire ai padroni di casa di ottenere la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, ma devono fare a meno di Noussair Mazraoui, Amad e Bryan Mbeumo, tutti impegnati in Coppa d’Africa. Inoltre, Casemiro sta scontando una squalifica di una giornata, mentre i possenti difensori centrali Matthijs de Ligt e Harry Maguire sono ancora assenti a causa di infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kobbie Mainoo non convocato per Aston Villa-Manchester United

