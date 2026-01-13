Il dossier Le Pen I sovranisti di Francia si spostano sempre più su Bardella

Il dossier Le Pen analizza il crescente spostamento dei sovranisti francesi verso la figura di Jordan Bardella. Mentre si attende la sentenza del processo in corso a Parigi, il ruolo di Marine Le Pen si inserisce in un panorama politico in evoluzione. Questo approfondimento fornisce un quadro chiaro e obiettivo degli sviluppi attuali, offrendo informazioni precise e aggiornate sulla scena politica francese senza enfatizzare aspetti sensazionalistici.

Perché la Francia è una nazione e l’Italia no - Dimostrazione dalla cronaca: Marine Le Pen critica Trump per il colpo in Venezuela mentre Giorgia Meloni non lo fa. huffingtonpost.it

Mercosur, Acerbo (Prc): Meloni e Lollobrigida tradiscono agricoltori Le balle sulla sovranità alimentare erano solo propaganda. Meloni e Lollobrigida hanno tradito agricoltori. Il governo italiano vota a favore del Mercosur al Consiglio Europeo. Sono sovranisti - facebook.com facebook

