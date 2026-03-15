Comprare un biglietto per un concerto di Morrissey comporta sempre un certo rischio, poiché le probabilità che l’evento venga cancellato per motivi diversi sono piuttosto elevate. In passato, ci sono stati diversi casi in cui gli appuntamenti sono stati annullati all’ultimo momento senza preavviso. La situazione rende difficile per i fan pianificare con certezza la partecipazione agli spettacoli.

Giovedì Steven Patrick Morrissey, famosissimo cantante inglese noto anche per i suoi trascorsi nella band post punk degli Smiths, ha annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere a Valencia, in Spagna. Ha detto di averlo fatto perché la sera prima non aveva dormito abbastanza a causa del baccano prodotto dalle celebrazioni per Las Fallas, una popolare festa locale, che lo avrebbero fatto rimanere sveglio tutta la notte. «Lo show non è cancellato. Sono le circostanze che lo rendono impossibile», ha scritto sul sito Morrissey, che poi se l’è presa anche con l’albergo in cui soggiornava definendolo «un inferno inenarrabile. Mi ci vorrà un anno per riprendermi, ed è un eufemismo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Comprare un biglietto per un concerto di Morrissey è sempre un’incognita

Articoli correlati

Pisa - Milan: come comprare il bigliettoLa società nerazzurra specifica le modalità di acquisto dei tagliandi in base ai settori, per la partita del 13 febbraio 2026 La Società Pisa...

“Il mio hotel di Valencia era un inferno indescrivibile. Mi servirà un anno per riprendermi”: Morrissey furibondo e insonne cancella il concertoMorrissey ha deciso di annullare il concerto in programma a Valencia, il 12 marzo, lamentando che i festeggiamenti che si stanno tenendo nella città...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comprare un biglietto per un concerto...

Temi più discussi: Le mille fatiche dei disabili per comprare il biglietto di un concerto. Anche queste sono barriere; Inter-Atalanta, ultimi biglietti e info per i tifosi; Atalanta-Bayern Monaco: aperta la vendita libera; Non è possibile acquistare il biglietto per il cane sul treno. Ma la multa arriva lo stesso. La storia di Denis e Akira.

Prima di salire sull’aereo mi hanno fatto comprare un secondo biglietto a causa del mio peso. È stato come ricevere uno schiaffo in faccia: lo sfogo è viraleDue donne denunciano la politica poco chiara della compagnia aerea che discrimina i passeggeri in base al peso ... ilfattoquotidiano.it

Comprare biglietti aerei oggi conviene. I prezzi potrebbero salire alle stelleBiglietti aerei sempre più cari. Perché le compagnie stanno aumentando i prezzi (e perché potrebbero salire ancora). msn.com

Buonasera, sono rimpatriato nel 2022 e vorrei comprare il 30% della casa della mia compagna secondo voi va bene per prorogare l agevolazione per altri 5 anni facebook

“Torniamo a comprare gas russo. In cambio avremo la pace e uno sconto sulle bollette”. Ormai @c_appendino, è passata dal populismo, modello Cetto La Qualunque, alle menzogne esplicite, anche se riservate alle menti fragili che ancora votano questi ment x.com