Morrissey ha annunciato l'annullamento del concerto previsto a Valencia il 12 marzo, descrivendo l’esperienza vissuta nel suo hotel come un “inferno indescrivibile” e affermando che gli servirà un anno per riprendersi. Il cantante ha comunicato la decisione con tono furioso, sottolineando di essere rimasto insonne a causa delle condizioni dell’alloggio. La cancellazione dell’evento è stata confermata dai organizzatori.

Morrissey ha deciso di annullare il concerto in programma a Valencia, il 12 marzo, lamentando che i festeggiamenti che si stanno tenendo nella città spagnola per Las Fallas (si svolge ogni anno dal primo al 19 marzo in onore di San Giuseppe, ndr) gli hanno impedito di riposare adeguatamente durante la notte. “La mancanza di riposo ha reso impossibile lo spettacolo previsto a Valencia”, si legge in una dichiarazione pubblicata questa mattina sul sito web dell’ex frontman degli Smiths. Morrissey è arrivato a Valencia l’11 marzo, dopo un viaggio in auto di due giorni da Milano. Durante la notte è stato disturbato dai festeggiamenti che, secondo la dichiarazione, comprendevano “ canti techno ad alto volume e annunci al megafono” che si sentivano dalla sua camera d’albergo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio hotel di Valencia era un inferno indescrivibile. Mi servirà un anno per riprendermi”: Morrissey furibondo e insonne cancella il concerto

