Pisa - Milan | come comprare il biglietto

La vendita dei biglietti per la partita tra Pisa e Milan, in programma venerdì 13 febbraio all’Arena Garibaldi, è già aperta. La società Pisa Sporting Club ha annunciato le modalità di acquisto, invitando i tifosi a prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. I biglietti si possono comprare online o nelle rivendite autorizzate, senza troppe complicazioni. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’attenzione cresce tra i supporter.

La società nerazzurra specifica le modalità di acquisto dei tagliandi in base ai settori, per la partita del 13 febbraio 2026 La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Milan, in programma venerdì 13 febbraio 2026 all'Arena Garibaldi (ore 20.45) e valida per la 25ª giornata del Campionato Serie A EniLive. La prevendita si apre lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano: Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa); Tifo Pisa (Fornacette). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card.🔗 Leggi su Pisatoday.it

PISA - MILAN 13 febbraio 2026 - ore 20:45 Pisa (Stadio Arena Garibaldi) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. facebook